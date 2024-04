Medicina | milza su misura con stampa 3D per pianificare intervento

(Adnkronos) – La stampa 3D per creare un modello della milza fatto su misura per una paziente, e utilizzato nel pre-operatorio per pianificare con precisione le modalità dell'intervento ... (corrieretoscano)

Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - La stampa 3D per creare un modello della milza fatto su misura per una paziente, e utilizzato nel pre-operatorio per pianificare con precisione le modalità ... (ilgiornaleditalia)