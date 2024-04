Isola dei famosi anticipazioni oggi 15 04 | ecco chi rischia di più!

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 15 aprile 2024) Terza puntata per l’deie stasera, finalmente, si avrà il primo eliminato per nomination, dopo due ritiri – uno prima dell’inizio della trasmissione e l’altro, invece, sunto di recente per via di un infortunio -.una persona andrà a casa.dei15/04: tra sfide, tensioni e prima vera eliminazione per nomination L’attesa è finita! Il terzo episodio de L’deista per esplodere sullo schermo, con la magnifica presenza di Vladimir Luxuria come padrona di casa, affiancata dai brillanti opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli. Sono loro che daranno vita a commenti accesi e analisi appassionate sulle avventure dei coraggiosi naufraghi. Il confronto si fa sempre più ...