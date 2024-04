Vino | la frenata dei consumi Missione rilancio al Vinitaly

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) Uno stand collettivo di ben 185 metri quadri con dentro aziende di Lucca, Massa e Pisa che producono vini nei rispettivi territori: ecco come si concretizzerà la presenza all’edizione2024 della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. Alla 56° edizione del conosciutissimo salone internazionale dei vini e dei distillati in programma dal 14 al 17 aprile prossimi, saranno 42 le aziende ospitate nello stand allestito dalla Camera di Commercio per questo appuntamento irrinunciabile per operatori, compratori internazionali e amanti del, oltre ad essere punto di incontro delle tendenze e del commercio legato al. Lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa tenutasi ieri lo stesso presidente della Camera di Commercio Valter Tamburini che ha sottolineato come lo scorso anno non sia stato semplice per questo ...