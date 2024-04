Via Carbonara | sorpreso con la droga | arrestato

(Di venerdì 12 aprile 2024) Viacon la. La Polizia di Stato arresta un 26enne napoletano per detenzione illecita di sostanze per uso personale Nella serata di martedì, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in viahanno notato una persona che, dopo aver aperto un cancello, è stata avvicinata da un soggetto al quale ha consegnato qualcosa in cambio di una banconota.Gli operatori, consapevoli di trovarsi dinanzi alla consumazione di un reato, hanno raggiunto e bloccato entrambi trovando l’indagato in possesso di 4 involucri di hashish del peso di circa 8 grammi e di 100 euro; l’acquirente, invece, è stato trovato in possesso di un involucro della stessa sostanza.Per tali motivi, il 26enne napoletano, con precedenti di ...

“Se non avessi curato il mio fisico anche con un’ alimentazione corretta, difficilmente sarei riuscito a giocare così a lungo”. Lo ha detto Gigi Buffon a Pavia in un evento con gli Studenti ... (sportface)

Esplosione di sapori a Lagnano: arriva la Sagra della Carbonara, dei carciofi e della salsiccia di Bra - Il sapore autentico del centro Italia prende vita alla sagra gastronomica ospitata dalla Contrada San Martino, dal 12 al 14 aprile, in via XXIX Maggio 207 ...laprovinciadivarese

Carbonara, si allungano i tempi del cantiere di via Livatino: l’sos dei residenti. “Ritardi per meteo e imprevisti sui sottoservizi” - Carbonara, si allungano i tempi del cantiere di via Livatino: l'sos dei residenti. "Ritardi per meteo e imprevisti sui sottoservizi" ...telebari