Orazio Boccia | Salerno dedica uno slargo al re delle arti grafiche De Luca | Industriale e figlio del popolo

(Di venerdì 12 aprile 2024) “Sono molto emozionato. Un grazie sentito va al sindaco di, Vincenzo Napoli, all’assessore Tringali e al governatore della Campania, Vincenzo De, che ha voluto essere oggi qui (assieme ai vice presidenti di ConfindustriaAntonello Sada, Pierluigi Pastore, Marco Gambardella, i past president Agostino Galozzi ed il presidente ASI Antonio Visconti, ndr) Parliamo di memoria e futuro. Memoria di un papà, memoria individuale che diventa collettiva con questa intestazione del largoche era la strada che lui ha percorso per cinquant’anni per venire al lavoro. È un importante messaggio: un uomo nullatenente che realizza il suo sogno di vita con sacrificio, impegno e lavoro. È un messaggio per tutti noi: se ci credi e ti impegni, nella vita ce la puoi fare. È l’esempio di un ...