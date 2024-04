Cascina | continuano i lavori di riqualificazione delle strade

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024)12 aprile 2024- Idi asfaltatura dei tratti maggiormente deteriorati di via Rio Pozzale sono stati portati a termine. Soprattutto il tratto su cui affacciano le abitazioni è stato completamente rifatto, con un impatto, anche visivo, ben diverso da come si presentava prima. La ditta incaricata sta procedendo adesso alla realizzazione della segnaletica orizzontale, poi la strada potrà essere riaperta regolarmente al traffico. “Abbiamo iniziato una campagna di asfaltature – spiega il sindaco Michelangelo Betti – che porterà al risanamento di oltre 12.000 metri quadrati di manto stradale, distribuiti su 10 interventi trae paesi, risolvendo molte criticità nelledel Comune. Anche quello di via Rio Pozzale era un intervento atteso dai cittadini, dato che è una strada percorsa da molte auto negli ...