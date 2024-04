Basket | Milano va ko contro il Maccabi e saluta l' Eurolega

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Belgrado (Serbia), 11 aprile 2024 – Si chiude con un ko l’2023-2024 dell’EA7 Emporio Armani: davanti a una Stark Arena di Belgrado deserta, infatti, l’Olimpia è stata sconfitta 92-86 dalTel Aviv. Una sconfitta tuttavia ininfluente per i biancorossi, perché, quando a Belgrado era in corso il terzo quarto, è arrivata da Istanbul la notizia della nettissima vittoria dell’Efes sulla Stella Rossa, che ha spento anzitempo le ultime speranze dei meneghini di poter partecipare al play-in. La gara della Stark è quindi proseguita con due squadre che non avevano ormai più nulla da chiedere al match e con unche – già certo del settimo posto finale già prima della palla a due – è riuscito ad avere la meglio conservando il cuscinetto di vantaggio conquistato nella terza frazione e allungando le mani ...