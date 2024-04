La tentazione del governo | carte coperte sugli obiettivi macroeconomici del 2025 Per non svelare che dopo le Europee bisognerà tagliare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Lunedì il quadro sarà completo. Dall’Agenzia delle Entrate arriverà il conto finale sui costi per le casse pubbliche del Superbonus e delle altre detrazioni legate ai lavori in casa. Dati aggiornati al 4 aprile, ultimo giorno utile per chiedere la cessione del credito o lo sconto in fatturail decreto che ha definitivamente chiuso i rubinetti: in tutto si supereranno i 210 miliardi, ha anticipato il sottosegretario al Mef Fabrizio Freni. È il tassello atteso da via XX Settembre per licenziare – in vista del consiglio dei ministri di martedì – il Documento di economia e finanza 2024, l’ultimo visto che l’anno prossimo l’entrata in vigore delle nuove regole fiscali Ue modificherà calendario e strumenti. L’attenzione si concentra su un dato cruciale, l’evoluzione del rapporto debito/pil, e su una decisione ancora non confermata: invocando l’incertezza sulla futura ...