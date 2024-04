(Di lunedì 8 aprile 2024)flirta con lae ilsi copre le spalle. In caso in cui l`attuale allenatore vada via a fine stagione, i dirigenti...

Tema Panchina del Milan . Uno dei top candidati per le big sembrerebbe essere Thiago Motta anche per la Juventus . E spunta un altro club (pianetamilan)

Juventus su Thiago Motta: i nomi per il Bologna - Thiago Motta flirta con la Juventus e il Bologna si copre le spalle. In caso in cui l`attuale allenatore vada via a fine stagione, i dirigenti del club rossoblù.calciomercato

Juve-Calafiori, si studia la formula: Miretti o Nicolussi Caviglia per il Bologna - Dal calciatore è già arrivato il semaforo verde, ora serve un accordo col Bologna, che vorrebbe tenere l’asticella sui 25-30 milioni. Le possibili contropartite ...gazzetta

Intervista esclusiva a Sabatino Durante: “Zirkzee non è un obiettivo della Juve, Lautaro rinnova, Beltran è fortissimo” - Sabatino Durante che ci ha parlato del futuro di Thiago Motta e Zirkzee, delle mosse di Juventus, Milan, Inter, Napoli e Fiorentina.news.superscommesse