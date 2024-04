Rugby femminile | il Benetton Treviso batte ancora il Parabiago ed approda in finale del Trofeo Plate

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) Sarà ilad affrontare il Neapolis Campania Felix nelladeldella Coppa Conference 2023-2024 di: le Red Panthers, forti del 7-36 maturato nel match d’andata in casa del, si impongono per 65-5 nell’incontro di ritorno disputato agli Impianti Sportivi de La Ghirada, e si qualificano per l’ultimo atto, previsto domenica 21 aprile alle ore 14:30 in gara secca in campo neutro a Campi Bisenzio (Firenze). TABELLINOImpianti Sportivi de La Ghirada, domenica 7 aprile 2024vs: 65-5 Marcatori: pt.: 2? meta Fent tr. Dall’Antonia, 4? meta Campigotto, 11? meta Campigotto, 14? meta Di ...