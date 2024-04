Milan | Pulisic-Chukwueze qualità che trabocca Presente e futuro assicurato

(Di domenica 7 aprile 2024)-Lecce 3-0. Per la prima volta dal primo minutosulla trequarti cona destra. Una coppia che funziona. L'analisi

E` il momento migliore del Milan in questa stagione: 7 vittorie consecutive considerate tutte le competizioni, per la prima volta striscia di... (calciomercato)

G+: tutte le notizie - Tomori, Giroud, Loftus e Pulisic hanno un percorso simile: quando l'avventura a Londra è finita (o non è decollata), il Diavolo li ha presi con sé, credendoci e investendoci. Scommessa vinta ...gazzetta

Milan: per Maignan ci vuole un rinnovo alla Leao - I rossoneri si trovano di fronte una brutta gatta da pelare: le richieste dell’estremo difensore francese per prolungare sono molto alte. Mike Maignan tra una parata e l’altra è tornato ai suoi livell ...notiziemilan

Capuano: “Milan, ecco cosa fare per avere una squadra da scudetto…” - Giovanni Capuano ha commentato la stagione del Milan e in particolar modo gli acquisti da effettuare per puntare allo scudetto ...ilmilanista