Juventus | valutazioni sul futuro di Federico Chiesa | la situazione

(Di domenica 7 aprile 2024) La dirigenza dellasta riflettendo suldell’attaccante: laa pochi mesi dal termine della stagione. Questa sera, laospiterà all’Allianz Stadium di Torino la Fiorentina per il posticipo della 31esima giornata di Serie A. L’obiettivo è quello di conquistare i tre punti così da ridurre il gap dal Milan Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Szczesny 6,5. Senza colpe sui gol, pronto poi su Suslov, Noslin e Lazovic. GATTI 5. Costantemente falloso, non è reattivo sul secondo gol. Sostituito. RUGANI 5,5. Non trasmette la sicurezza che ... (sport.quotidiano)

Ceccarini: “Koopmeiners obiettivo numero uno della Juve. Si riaccendo i riflettori su Khépren Thuram” - Nicolò Ceccarini, nel suo editoriale su Tmw, ha parlato dei movimenti di mercato della Juventus: "Il mercato non è ancora cominciato ma già si registrano tanti movimenti.tuttojuve

Calciomercato Juventus, incontro per il nuovo portiere: l’affare si sblocca così - Calciomercato Juventus, ci sarebbe già l'incontro per il nuovo estremo difensore per la Juventus: ecco di chi si tratta.juvelive

ULTIM’ORA Juventus, Thiago Motta prende il posto di Allegri - ULTIM’ORA Juventus, Thiago Motta prende il posto di Allegri Con il futuro di Max Allegri alla Juventus ancora incerto, il club bianconero sembra già guardarsi intorno per individuare il possibile succ ...tuttomercato24