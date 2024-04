La settimana della passione per il governo

Napoli a Pasqua, invasione di turisti ma trasporti flop: mancano i dipendenti - Aumentano del 30% i passeggeri per Anm, ma calano i dipendenti, «1000 in meno rispetto al pre-Covid». Se si guarda al futuro imminente di Napoli, la partita dei trasporti è tra ...ilmattino

Trianon Viviani, la canzone napoletana secondo Pino Mauro e i Suonno d'Ajere - In foto:Pino Mauro e Rosa Miranda-La tradizione e la modernità nellinterpretazione delle melodie partenopee-Da venerdì 5 a domenica 7 aprile Due approcci diversi alla tradizione della canzone classic ...marigliano

Calcio dilettanti – Pronti al rush finale. Asola, parte l’assalto ai play off. In Terza si va verso la tripletta - Mantova Dopo una settimana di Pasqua che ha visto riposare le big ... In Eccellenza mancano 5 gare al termine della stagione regolare e le due mantovane in lizza, Castiglione e Castellana, sono ormai ...vocedimantova