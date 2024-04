Inter Women | tegola per Guarino | un infortunio dal ritiro della Nazionale!

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La pausa per lacomincia malissimo per l’. La coach Ritarischia di perdere una giocatrice, infortunatasi nel corso del– I ritiri delle Nazionali sono cominciati da pochissimo, dopo l’ultimo turno di Serie A Femminile terminato lo scorso weekend. Eppure cominciano ad arrivare già i primi campanelli d’allarme. Nella lista delle calciatrici di Ritaconvocate dai CT ce n’è una che si è già fermata. Si tratta di Annamaria Serturini, proveniente dalla Roma e unitasi al gruppo dell’solo quest’anno. L’attaccante, utilissima alla causa nerazzurra, ha dovuto lasciare prematuramente ildell’Italia di Andrea Soncinc a causa di un ...

