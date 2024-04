Premier League | il West Ham frena il Tottenham | la partita finisce 1-1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 aprile 2024) Nella giornata del 2 aprile vanno in scena cinque match validi per il campionato di2023/24, di cui tre finiti in parità. Il NewCastle affronta l’Everton,finita 1-1 con il pareggio degli ospiti su rigore al minuto 88. Il risultato è comune anche al match tra il Burnley e il Wolverhampton. Il Nottingham Forest vince poi per 3-1 contro il Fulham. Il Bournemouth ha la meglio sul Crystal Palace per 1-0, con l’unica rete collezionata nelle fasi finale dell’incontro. Infine, ilpareggia in casa delHam per 1-1, in un match in cui entrambe le reti sono arrivati nei primi venti minuti in campo. SportFace.