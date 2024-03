Germania | l’Ambasciata italiana ospita una conferenza sulle elezioni europee

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 28 marzo 2024) In occasione della“Europe 2024”, tenuta a Berlino dal 19 al 20 marzo,d’Italia hato un evento in collaborazione con le testate tedesche “Die Zeit”, “Handelsblatt”, “Tagesspiegel” e “WirtschaftsWoche”. In particolare, lasi è interrogata su come l’Europa possa emergere più forte dalle sfide economiche, ambientali e sociali che si trova a dover fronteggiare, come sottolinea il Giornale diplomatico Sono intervenuti in apertura l’amb. Armando Varricchio e Rainer Esser, amministratore delegato di “Die Zeit”. Successivamente si è svolta un’intervista all’ex vicecancelliere e ministro degli Affari Esteri, Joschka Fischer con la giornalista di Zeit Online Rieke Havertz sul tema ‘Europe at the crossroad: developing a security architecture for a new geopolitical framework’. La serata ha ...