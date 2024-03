Trentatré posti di lavoro e una partnership con Pro Valtellina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) Nuovidiin Valtelliuna. Il nuovo ristorante McDonald’s di Villa di Tirano, situato in Via Nazionale, è stato ufficialmente inaugurato. Vi lavorano 33 persone, di cui l’80% sono donne (12 uomini e 21 donne), provenienti da 18 nazionalità differenti, e persone diversamente abili. Il ristorante è completo di doppia corsia McDrive, grazie alla quale è possibile ordinare, pagare e ricevere l’ordine comodamente dalla propria auto. Il ristorante ha 112a sedere in store e 96 in terrazza. È inoltre dotato di kiosk digitali grazie ai quali è possibile ordinare comodamente in autonomia. Una volta effettuato l’ordine ai kiosk, il cliente si può accomodare dove desidera, aspettando che i prodotti acquistati gli vengano serviti al tavolo direttamente dal personale. L’ordine può essere effettuato presso il ristorante anche ...