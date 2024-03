Occupazione | Eurostat | Italia ultima Ue

(Di sabato 23 marzo 2024) 14.25 L'resta in coda in Europa per tasso di. Malgrado nel 2023 abbia toccato livelli record (66,3%) tra i 20-64 anni, resta lontana quasi 10 punti dalla media Ue (75,4%). Lo rileva. Nell'femminile, l'ha segnato un aumento dell'1,5%, a fronte dello 0,9% in Ue, ma resta comunque indietro.Lavora solo il 56,5% delle donne tra i 20-64 anni, contro il 70,2% della media Ue. Il divario tramaschile e femminile è del 19,5%, quasi il doppio della media Ue (10,3%).

L' Italia resta fanalino di coda in Europa per tasso di occupazione . Nonostante i lavoratori abbiano raggiunto livelli record nel 2023 il tasso di occupazione tra i 20 e i 64 anni si è attestato al ... (quotidiano)

L' Italia resta fanalino di coda in Europa per tasso di occupazione . Nonostante i lavoratori abbiano raggiunto livelli record nel 2023 il tasso di occupazione tra i 20 e i 64 anni si è attestato al ... (quotidiano)

Italia ancora ultima in Europa per tasso di Occupazione. Nel Mezzogiorno lavorano solo due donne su cinque - La quota di occupati sul totale della popolazione italiana in età lavorativa ha raggiunto nel 2023 il livello più alto di sempre (66,3%). Tuttavia l’Italia rimane ultima nella classifica europea relat ...ilfattoquotidiano

Eurostat, l’Italia è ultima per tasso di Occupazione - Nonostante l’aumento dell’Occupazione registrato negli ultimi mesi, l’Italia rimane lo stato dell’Unione Europea dove i disoccupati sono di più rispetto alla media, con ...quifinanza

Eurostat, Italia ultima in Ue per tasso di Occupazione - L'Italia resta fanalino di coda in Europa per tasso di Occupazione. Nonostante i lavoratori abbiano raggiunto livelli record nel 2023 il tasso di Occupazione tra i 20 e i 64 anni si è attestato al 66, ...ansa