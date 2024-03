Lavori alla scuola media Niccolò Pisano | il parere delle famiglie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 23 marzo 2024) Si è concluso il sondaggio alledelladi Marina di Pisa che, dal prossimo anno scolastico, sarà interessata da una serie didi demolizione e ricostruzione ex novo dell’intero edificio di via Andò. Il progetto è stato possibile grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza intercettati e integrati dal cofinanziamento del Comune di Pisa per un totale di 7,7 milioni di euro. Il Dirigente dell’Istituto Comprensivo "", Lucio Bontempelli, ha inviato nei giorni scorsi all’Amministrazione Comunale i risultati del sondaggio, sollecitato da Palazzo Gambacorti, al fine di organizzare i servizi di collegamento tra Marina di Pisa e la sede provvisoria di Calambrone, luogo in cui saranno ...