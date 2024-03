Emergenza biancoblù L’Aquila nelle mani di Freeman e Ogden

(Di sabato 23 marzo 2024) Seconda trasferta consecutiva nel Lazio per la Fortitudo. Se nel corso del fine settimanaera scesa in campo a Roma per la Final Four di Coppa Italia, quest’oggi isono attesi dalla insidiosa trasferta di Latina. Alle 19 al Palasport di Cisterna, diretta streaming su Lnp Pass e radio su Nettuno Bologna Uno, la Fortitudo se la vedrà con i padroni di casa nella sesta giornata della fase ad orologio. Priva di capitan Matteo Fantinelli e della prima punta Pietro Aradori, la Effe affronta una squadra alla disperata ricerca di punti che vede sempre più vicino il baratro della retrocessione. Appena 5 vittorie a fronte di 27 partite giocate, ultimo posto con due punti di ritardo da Agrigento, avversaria in trasferta tra due settimane della Effe, e Casale Monferrato che per altro ricorda una giornata molto negativa ai bolognesi, Latina ...

Nocerina e Cavese non si fanno male, 0 - 0 al 'San Francesco'. Polemiche per un gol annullato: La Nocerina arriva al derby con l'emergenza under. Non ci saranno gli infortunati Picchi e Manzo, ... Un solo precedente tra l'arbitro e il club biancoblù, in occasione della prima giornata dello scorso ...

Il Carbonia affronta il Taloro per restare aggrappato al treno salvezza, l'Iglesias può dargli una mano superando il Calangianus: Il tecnico biancoblù ha un'emergenza a centrocampo, dovendo fare a meno di Ezequiel Cordoba e Nicola Mancini, squalificati per una giornata, il primo perché espulso a La Maddalena, il secondo per ...