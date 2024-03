Carabiniere libero dal servizio sventa furto e arresta ladro

(Di sabato 23 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAssiste aldi uno smartphone, insegue ile recupera anche la refurtiva. E’ quanto è accaduto a Napoli, in piazza Montesanto dove undalhato l’ennesimo colpo di un borseggiatore. Era a passeggio e si stava recando a prendere la metro quando ildella stazione Napoli San Giuseppe ha notato ilin azione. La mossa fulminea del borseggiatore, che ha preso lo smartphone dalla tasca di un passante, non è passata inosservata al militare che è immediatamente intervenuto. E’ così che il, che era in possesso anche di un coltello a serramanico, è statoto e il telefono è stato restituito alla vittima. L'articolo ...

