Le impressionanti immagini dell' albero che cade sulle auto all' Eur | GUARDA

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ledel pino di grosse dimensioni caduto ieri mattina in via Cristoforo Colombo, all'altezza di viale Asia, nel quartiere'Eur a Roma. La pianta è finita su duein transito e ha ferito unmobilista in modo lieve. Sul posto sono intervenuti gli agentia polizia municipale del IX gruppo Eur, che hanno chiuso il tratto di strada in attesa dei vigili del fuoco.