Islanda | eruzione Reykjanes | evacuazione

eruzione vulcano Islanda oggi, nuova evacuazione sulla penisola di Reykjavik. Sgomberata Grindavik e le terme di Blue Lagoon - In Islanda torna la paura. La nuova eruzione vulcanica nella penisola di Reykjanes, sulla quale sorge anche la capitale Reykjavik, ha indotto le autorità a evacuare la cittadina ...ilmattino

Evacuazione in Islanda per la dirompente eruzione vulcanica. Le immagini impressionanti - Evacuata l'intera città di Grindavik in Islanda. La nuova eruzione vulcanica diventa un rischio per la sicurezza. Immagini impressionanti ...la7

Islanda, nuova eruzione ed altra evacuazione - L'attività vulcanica è in corso nella penisola di Reykjanes, sulla quale sorge anche la capitale Reykjavík ...laregione.ch