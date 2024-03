Harris | profonda preoccupazione per situazione umanitaria a Gaza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Kamalaha espresso la sua "" per la crisidurante l'incontro con Benny Gantz, membro del gabinetto di guerra israeliano. Lo riferisce la Casa Bianca. La vicepresidente Usa "ha esortato Israele a prendere misure" per aumentare l'ingresso di aiuti nel territorio minacciato dalla carestia assicurandone una "distribuzione sicura", ma ha anche "accolto con favore l'approccio costruttivo" delle autorità israeliane nei negoziati in corso sugli ostaggi.inoltre ha sollecitato Hamas ad accettare le condizioni sul tavolo, secondo cui il rilascio degli ostaggi comporterebbe un cessate il fuoco immediato di sei settimane e consentirebbe un aumento dell' assistenza