Condannati i 3 attivisti per il clima che hanno imbrattato il Senato

(Di martedì 5 marzo 2024) AGI - Il giudice Monocratico di Roma ha condannato a 8 mesi due ragazzi e una giovane, poco più che 20enni, accusati per il blitz avvenuto il 2 gennaio 2023 quando, il gruppo di 'Ultima Generazione', aveva lanciato della vernice lavabile sulla facciata del. Il pubblico ministero Mario Pesci aveva sollecitato nei confronti dei tre la pena di 1 anno di reclusione con pena sospesa a condizione del ripristino dei luoghi e del risarcimento del danno. Il reato contestato era il danneggiamento aggravato. "Scegliere un palazzo che risale al 1400 e non il 'Serpentone' di Corviale è un elemento di dolo che va tenuto presente - ha detto il pm nel corso della requisitoria -. Un fatto commesso con violenza e che ha provocato danni considerevoli: l'ingresso è stato interrotto per 30 minuti e sono servite decine di migliaia di euro per il ripristino. Non ho trovato un ...