Unatras | Paolo Uggè presidente e Sergio Lo Monte segretario

(Di lunedì 4 marzo 2024) Cambio ai vertici dell’Unione dell’Autotrasporto,ringrazia Genedani per il lavoro svolto Dopo 9 anni, durante i quali si sono avvicendati 7 Ministri dei Trasporti, Amedeo GenedaniConfartigianato Trasporti termina il proprio mandato alla guida di, l’Unione delle associazioni nazionali dell’autotrasporto merci. Gli succedeUggé,FAI Conftrasporto che ha poi nominatogenerale dell’Lonazionale Confartigianato Trasporti). E’ questo l’esito del Comitato Esecutivosvolto oggi a Roma, che ha contestualmente ratificato l’adesione di Agci Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e ...

Pronto il Decreto sulla formazione nell’autotrasporto: Il ministero dei Trasporti ha preparato il Decreto che stabilisce le modalità per erogare cinque milioni di euro stanziati per la formazione dell’autotrasporto per l’anno 2024. Le attività dovranno av ...trasportoeuropa

Legacoop Produzione e Servizi entra in Unatras: Si allarga il cerchio di componenti dell’associazione; Daniele Conti, responsabile del settore Trasporti e Logistica di Legacoop PeS, nominato segretario aggiunto: «Far fronte comune per rappresentare ...uominietrasporti

Autotrasporto, Unatras: Paolo Uggè nuovo presidente, Sergio Lo Monte segretario: Cambio ai vertici per Unatras, il coordinamento a cui aderiscono le associazioni dell'autotrasporto. Paolo Uggè nuovo presidente ...trasporti-italia