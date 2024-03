Una settimana da dimenticare | il treno Champions corre | l’Atalanta si ferma

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 4 marzo 2024) Bergamo. La partita contro il Bologna rischia, inevitabilmente, di scavare un solco nel cuore della stagione del. Proprio così, perché la sfida del Gewiss Stadium contro i rossoblù rappresentava uno snodo molto importante nella corsa alla prossimaLeague. E l’esito finale assomiglia ad una vera e propria mazzata sul morale e sulle ambizioni atalantine. Vincere lo scontro diretto davanti al proprio pubblico avrebbe non solo rappresentato un segnale molto forte, ma anche garantito il sorpasso al quarto posto proprio ai danni della squadra di Thiago Motta, ma il piano, perfettamente rispettato nel corso dei primi quarantacinque minuti di gioco, è stato letteralmente rovesciato nella ripresa da quell’uno-due tremendo targato Zirkzee-Ferguson, destinato a riscrivere i connotati della lotta per un posto nella Coppa dei Campioni. Come può ...