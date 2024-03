Sondaggi | dopo la Sardegna gli italiani vogliono l’Alleanza Pd-M5S

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 4 marzo 2024) La recente vittoria di Alessandra Todde nelle elezioni regionali sarde ha riacceso il dibattito politico intorno alla formazione di un “campo largo” tra il Partito Democratico (Pd) e il Movimento 5 Stelle (M5s), ma secondo uno Quorum/YouTrend per Sky TG24, tale successo non sembra destinato a influenzare la stabilità del governo guidato da Giorgia Meloni. Il 38% degli intervistati, infatti, ritiene che l’attuale esecutivo proseguirà il suo mandato fino alla fine della legislatura prevista per il 2027, nonostante le turbolenze politiche e le sfide interne ed esterne. L’indagine ha inoltre rivelato un apprezzamento significativo perPd-M5s tra gli elettori dei due partiti, con il 65% degli intervistati favorevole a un’alleanza nazionale stabile. Questo suggerisce una potenziale strategia vincente per il centrosinistra nelle future ...