Leao | 'Resto al Milan | avevo bisogno di Ibrahimovic Per crescere devo vincere la Champions Social pericolosi | razzismo ovunque'

Rafael Leao: «Resto al Milan. Quando smetterò di giocare basta calcio. I social Sono pericolosi, non è un mondo positivo»: L’attaccante del Milan ha appena pubblicato un libro «Smile», un modo di vivere: «Il mio calcio è quello che giocavo in strada da bambino, non mi piacciono quelli che guardano solo le statistiche. I s ...corriere