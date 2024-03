Italia sotto schiaffo del ciclone | valanghe | trombe d' aria | mareggiate e neve record

(Di lunedì 4 marzo 2024)sott'acqua. La perturbazione atlantica che da ieri sta flagellando il nostro Paese ha creato molti disagi. Dalla Val d'Aosta, dove una valanga ha bloccato la strada d'accesso a Gressoney-La-Trinité, alla Sardegna, dove onde alte sei metri e vento di burrasca hanno costretto molti traghetti a rinviare la partenza. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse anche oggi, con raffiche di forte intensità che investiranno anche Sicilia e Calabria, con possibililungo le coste. L'allerta arancione è stata diramata su alcuni settori di Piemonte ed Emilia-Romagna. Allerta gialla fino a questa sera nel Lazio. Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, temporali. In serata potrebbe nevicare nei rilievi sopra i mille metri di altitudine. Forte è il rischiosulle Alpi, in ...

AGI - La Supermedia di questa settimana, il cui 'panierè è solo in piccola parte composto da sondaggi effettuati dopo il voto delle Regionali in Sardegna - il ... (agi)

Maltempo in Italia. Torino in attesa della piena del Po. Chiusi i Murazzi dalla mezzanotte: Continua senza sosta alcuna, l’ondata di maltempo in Italia. I Murazzi di Torino ... E per quanto riguarda il livello dei fiumi, al momento ancora al di sotto dei livelli di guardia, la piena è attesa ...tuttoperlei

Maltempo, fiumi sotto osservazione: il Po alla Becca è salito di 4 metri in 5 giorni: Le forti precipitazioni in Piemonte gonfiano il grande fiume. Notte critica in Piemonte, resta l’allerta arancione ...laprovinciapavese.gelocal

Nave Duilio attaccata nel Mar Rosso, Cavo Dragone: «Italia la più esposta. Dagli Houthi altri attacchi, sapremo difenderci»: E 79 anni dopo un’unità militare Italiana è finita di nuovo sotto attacco. Il nemico stavolta non ha la ... L’obiettivo era chiaro: prendere di mira l’Italia che nei prossimi giorni assumerà il ...ilgazzettino