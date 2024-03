I pronostici di lunedì 4 marzo | Serie A | Premier League e Liga

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 4 marzo 2024) Idi: ci sono i posticipi diA,, Super Lig turca e altri tornei minori. La ventisettesima giornata diA si chiude con in campo la capolista Inter, che nonostante l’ormai ampio margine sulle inseguitrici non ha nessuna voglia di fermarsi come confermato nel recupero in cui ha demolito l’Atalanta. Simone Inzaghi sta ricevendo ottime risposte anche dai calciatori meno impiegati e vuole ancora spingere sull’acceleratore per chiudere virtualmente la pratica Scudetto e dedicarsi poi alla Champions. L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi (LaPresse) – IlVeggente.itContro il Genoa i tre punti non sembrano in discussione: la squadra allenata da Gilardino è ostica da affrontare ...