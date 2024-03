FOTO Derby senza storia | Caserta crolla contro i cugini di Avellino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiilal PalaDelMauro. La Paperdidi Ciro Dell’Imperio rimane in partita per poco più di dieci minutila Del Fes, che domina fra le mura amiche con un punteggio di 80-56 dopo una partita condotta sin dalla palla a due. La Juve rimane così in fondo alla classifica del girone A di Serie B dopo ventisette giornate. L’inizio bianconero è faticoso, non si riesce a trovare il bandolo della matassa sul piano offensivo e i biancoverdi provano immediatamente a scappare dopo quattro minuti con la schiacciata dell’11-2. Arriva la reazionena grazie alla difesa a zona che mette qualche granellino di sabbia nei meccanismi dei padroni di casa; Cavallero sospingefino al -3 dell’8? ...