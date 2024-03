Star a Sanremo | poi sparito per 30 anni | tutti in piedi a The Voice Senìor | lo riconoscete? | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) "Ho i brividi". Clamoroso fuori programma a TheSenior, il talent musicale di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Uno dei quattro giudici, Clementino, si sbraccia, gesticola, applaude a scena aperta e si complimenta con Danilo, il concorrente che si sta esibendo sul palco cantando e suonando il pianoforte. Non è un concorrente "qualunque". Si tratta, infatti, di Danilo Amerio, autore e interprete dalla grande penna e dalla voce riconoscibilissima. Gli appassionate se lo ricorderanno, molto giovane, addirittura sul palco del Festival dinell'ormai lontano 1994 con il brano Quelli come noi. Poi, da allora, è praticamentealmeno per il grande pubblico. E ora è tornato "in incognito" a TheSenior, partecipando a una trionfale blind audition, un'esibizione in cui gli aspiranti ...