Mario Draghi e il ruolo strategico nel nuovo corso dell’Ue

(Di giovedì 29 febbraio 2024) I meccanismi decisionali per definire le cariche di vertice dell’Unione Europea sono complessi e molto dipenderà dall’esito delle elezioni di giugno e dai rapporti di forza tra popolari, socialisti, liberali e conservatori (i sovranisti, isolati, non conteranno). Ma, per la prima volta nella storia dell’Unione, si dovrà fare i conti con un problema non piccolo: quale collocazione, quale incarico assegnare all’unico grande leader europeo che, purtroppo in perfetta solitudine, sta delineando le nuove linee di azione di un Europa in attacco, non più, al solito, traccheggiante:. Nel suo disall’Ecofin e nel suo incontro con i presidenti di commissione del Parlamento Europeo, l’ex presidente del Consiglio ha delineato una strategia alta di azione, che peraltro implica profonde riforme istituzionali dell’Unione stessa. ...