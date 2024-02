Le Luci Della Centrale Elettrica | il punk gentile e immaginifico di Vasco Brondi

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La notte atomica che ci ha rimboccato le palpebre. Guardare il cielo malconcio di Chernobyl da qui. Esprimere desideri quando vedi scoppiare navicelle spaziali o moduli lunari russi o giapponesi o americani. Arrampicarsi sulle impalcature per prendere il sole e rivenderlo a qualche spacciatore. Lavarsi i denti con le antennetelevisione durante la pubblicità. Ho abbassato le saracinesche dei negozi sui miei occhi. Con le nostre discussioni serie si arricchiscono solo le compagnie telefoniche. Siamo l’esercito del SERT. Siamo l’esercito del SERT. ’Per combattere l’acne’ è uno dei brani indie-rock più riusciti e più inquietanti di ’Canzoni da spiaggia deturpata’, il primo album de Le. Un disco che contribuì a promuovere, già nel 2008, questo progetto musicale ...

Un Progetto di Comune Aperto. È l’idea alla quale si affida Claudio Lucii , candidato sindaco per la lista civica . Ieri la presentazione nella sala ... (lanazione)

Pubblicato il 25 Febbraio, 2024 La vittima è stata colpita con un fendente, il movente sarebbe da ricercarsi in contrasti familiari. L’ omicidio sarebbe ... (dayitalianews)

Le carriere di Kevin Owens e Sami Zayn sono da sempre state intrecciate, anche ben prima del loro approdo in WWE. Lo scorso anno i due si sono ritrovati ... (zonawrestling)

Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged 575 CV SVR del 2021 usata a Monteriggioni: 2 Tagliandi inclusi nel prezzo e Tasso Agevolato a 5,95% Fari Automatici PIXEL con Luci diurne Caratteristiche Cerchi in ... Certificazione stato d'uso e chilometraggio Prova su strada Della vettura ...automoto

Ricatto a Luci rosse: "Con lei una breve relazione. Poi ha cominciato a chiedermi soldi": “Fino ad un certo punto ho retto, poi mi dissi ’se finisco i soldi chi me la mantiene la badante Della mamma’", spiega al giudice Simone Spina. Il 50enne aveva iniziato a frequentare la donna nel 2016 ...lanazione

Luci in sala, Ancona dà il bentornato Goldoni. Il gestore Smeriglio: «Mi godo il presente. Ora sogno di acquistare i locali»: Oggi, nel vedere le Luci accese, sono emozionato ... non proporremo abbonamenti ma un giorno alla settimana con prezzo scontato per tutti». Il titolo di punta Della riapertura è l'attesissima seconda ...corriereadriatico