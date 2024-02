Gli adulti della Lega prendono le distanze e aspettano che Salvini vada a sbattere

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ha detto giorni fa Umberto Bossi: «Ha fatto diventare laun partito di estrema destra, proprio mentre al governo c’è Giorgia Meloni che ha il simboloFiamma. Ma tra la copia e l’originale, chi vuoi che voti la gente?». Ha detto ieri Roberto Castelli: «Noivecchiacon le stesse percentuali avevamo un progetto forte, il federalismo, lui non ha nulla, ha la stessa identità politica di Meloni, è un doppione senza prospettiva». L’Innominato è chiaramente Matteo, il becchino di quella storicaNord che pure Luca Zaia ha detto di preferire a questa di adesso. Attenzione: non sono i ruggiti dei vecchi leoni, i risentimenti di politici ai giardinetti, il Come Eravamo di leader di una stagione finita da tempo. Bossi come al solito parla di politica. E anche ...

Un adulto su tre non dorme quanto dovrebbe. Un decalogo per ricominciare a dormire (almeno per provarci): Come dire che anche per il sonno c'è una dose ottimale per così dire, e che per gli adulti sta grosso modo tra le 7 e le 9 ore al giorno. Mantenere un orario di sveglia fisso, anche nei fine settimana ...repubblica

Justice League: Caos Cosmico per Switch quasi A META' PREZZO! Soli 25€!: Unitevi alla Justice League in questo caotico viaggio cosmico a soli 25,63€ anziché 49,99€! Approfittate ora dell'occasione!tomshw

I crociati di Mary Poppins e quell’attaccamento imbarazzante all’infanzia: Ogni epoca legge i classici, li valuta e a volte li ritocca, a seconda della propria mentalità. Per questo vedere adulti fare il broncio perché qualcuno ha osato toccare Mary Poppins della Disney è fr ...lettera43