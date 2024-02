Getta un etto di cocaina dal finestrino | disposti i domiciliari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Reggio Emilia, 28 febbraio 2024 - Era stato fermato in auto con oltre undi, lui aveva tentato la fuga ma era stato arrestato dalla polizia di Stato per l'ipotesi di reato di detenzione di droga ai fini di spaccio. In manette è finito un 24enne kosovaro, regolare sul territorio, con un lavoro come giardiniere e con precedenti per violazioni del codice stradale. Il giovane è comparso mercoledì mattina davanti al giudice per le indagini preliminari Silvia Guareschi per l'udienza di convalida dell'arresto: difeso dall'avvocato Giuseppe Caldarola, si e avvalso della facoltà di non rispondere. Il pubblico ministero ha chiesto la misura cautelare dei, mentre il difensore si è rimesso a giustizia. Dopo essersi riservata la decisione, il gip l'ha ufficializzata oggi nel primo pomeriggio, accogliendo la domanda di ...