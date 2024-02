Dureranno 7 anni gli aggiornamenti del Samsung Galaxy Z Fold 6

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Da quando il colosso di Seul ha annunciato che la serieS24 riceveràAndroid e One UI per sette, le persone sono rimaste a chiedersi quali altri dispositivi potranno permettersi il lusso di un supporto software post-vendita così folle. Come riportato da “SamMobile“, la risposta, purtroppo, non è stata quella desiderata dai fan: il produttore asiatico ha confermato che nessuno smartphone o tabletlanciato prima delS24 riceverà settedi. Quattrodidel sistema operativo e cinquedidi sicurezza sono il massimo che potranno ottenere i dispositiviesistenti. Che dire dei dispositivi ...