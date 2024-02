Coppa Marche Prima Categoria La Real Cameranese inizia bene la semifinale | 2-0 alla Falco Acqualagna

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La squadra di Pantalone batte 2-0 i pesaresi con le reti di Defendi e Portaleone: decisiva per la finale la sfida contro il Montecassiano (27 marzo) CAMERANO, 29 febbraio 2024 – Lavince lapartita del girone didie si avvicinafinalissima. Martedì scorso, 27 febbraio, infatti, al “Montenovo” la squadra di Pantalone ha battuto 2-0 la. Sarà decisiva per il passaggio del turno, dunque, la gara del 27 marzo contro il Montecassiano in trasferta, formazione che martedì ha riposato. Decidono la sfida i gol di capitan Defendi e di bomber Portaleone. I pesaresi, comunque, hanno dato filo da torcere agli uomini di mister ...