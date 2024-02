Schmidt resta in stand by Forza Italia punge gli alleati | Nome top | ma si decida I dubbi dell’ex mister Uffizi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) "Suabbiamo sempre pensato che fosse una bellissima candidatura. E farà una bellissima campagna elettorale, qualora dovesse essere lui il candidato. Certo, anche per lui è arrivato il tempo di dire se lo vorrà fare o non lo vorrà fare...". Il messaggio ai naviganti di coalizione – e ovviamente a Fratelli d’, primo sponsordirettore degli– arriva dacon il capogruppo in Regione Marco Stella che – forse anche forte dei sondaggi che danno il centrodestra in condizione quantomeno di giocarsela alle comunali di giugno – invoca un’accelerata sulla discesa in campo del candidato. Accelerata che per ora non sembra essere nelle corde di– con i vertici di Fratelli d’che a loro volta non starebbero ...