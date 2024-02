Maltempo | rischio esondazione a Vicenza Il sindaco ai cittadini | “Non uscite di casa”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Una giornata all’insegna delle tante allerte diramate nelle ultime ore dalla Protezione civile, quella del 28 febbraio. Con rischi diversi da Regione e Regione e tanta preoccupazione a causa delche si sta abbattendo sull’Italia sin dalle prime ore del mattino. Già scattata l’alllerta rossa peridraulico eidrogeologico su settori del Veneto, l’allerta arancione su parte di Emilia-Romagna e Veneto, l’allerta gialla in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Umbria, Lazio, Campania, Molise, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Tra i disagi già segnalati, prosegue ancora l’interruzione della linea ferroviaria Milano-Venezia: la circolazione è stata sospesa trae Padova per condizioni meteo critiche che stanno ...

