L’Imolese vuole la Coppa D’Amore | Ci crediamo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Semifinali diItalia Lnd, primo round: ci siamo. Al Galli, alle 17, arriva il Trapani a giocarsi un posto in finale con i rossoblù (arbitra Liotta di Castellammare di Stabia). Andata a Imola e replica in Sicilia il 13 marzo per cullare un sogno cominciato a fine agosto per, col turno preliminare vinto contro il Victor San Marino: un successo che ha aperto a una striscia di vittorie entusiasmanti, cinque in fila all’altra, contro Sammaurese, Forlì, Corticella, Campobasso e Nuova Floridia, quest’ultima sconfitta a domicilio (1-0) lo scorso 10 febbraio. Ele sue carte se legiocare tutte anche contro il Trapani, avversario di caratura superiore e di grande blasone, che appena otto anni fa lottava per un posto in Serie A. Ora, dopo stagioni difficili, i granata vogliono tornare grandi, così ...