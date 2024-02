Bigica in conferenza | “Impressionato dal Napoli Calzona saprà farli risalire”

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Intervenuto instampa, Emiliano, tecnico del Sassuolo, ha commentato la sua sfortunata gara d’esordio in neroverde. Per pochi minuti ha sognato un esordio d’oro, Emiliano, promosso in prima squadra al posto dell’esonerato Dionisi, era riuscito ad ottenere un vantaggio seppur immeritato contro il. Successivamente, però, l’uragano targato Osimhen – Kvaratskhelia si è abbattuto sugli emiliani, gonfiando per 6 volte la rete difesa da un incolpevole Consigli.sincero, le parole instampa del tecnico neroverde Arrivato instampa, il tecnico degli emiliani si è così espresso in merito alla partita andata in scena al Mapei Stadium: “Abbiamo avuto poco tempo per preparare la gara contro il, il ...