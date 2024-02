Aziende in cerca di geometri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Diversi annunci proposti dai centri per l’impiego sono rivolti ai. Ne riportiamo alcuni. Tardella costruzioni srl di San Ginesio (Mc) rigeometra/ingegnere da ospitare tramite l’iniziativa borse lavoro. Ecco il link all’avviso: https://www.regione.marche.it/ribandi/id 32790/6946. Per chi fosse interessato l’email di contatto è la seguente: [email protected] . Il codice dell’annuncio è 180821. Si rianche geometra/ingegnere/architetto per mansioni di gestione cantiere, contabilità cantiere, gestione commesse con esperienza nel ruolo nella provincia di Ascoli. E’ possibile rivolgersi al centro per l’impiego di San Benedetto (email: [email protected] ; telefono: 0735/655600). Ancora, Ricostredil srl di Corridonia (Mc) rigeometra con ...