Todde | dopo 75 anni abbiamo rotto il tetto di cristallo

(Di martedì 27 febbraio 2024) "Ringrazio tutti. Siete stati 16 ore ad attendere il testa a testa che è stato lungo e faticoso. Ma come tutte le cose lunghe e faticose hanno dato un risultato importante. Sono orgogliosa di essere la prima donna presidente della regione.75siamo riusciti a rompere questodi. Ringrazio anche tutte le donne della mia squadra per il ruolo che hanno avuto e per il compito che hanno svolto". Lo ha detto la presidente della Regione Sardegna appena eletta Alessandrain conferenza stampa.