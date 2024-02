L' influenza aviaria ha raggiunto anche l' Antartide

Napoli, 26 febbraio 2024 – Influenza Aviaria in Antartide : ma come può essere avvenuto il contagio? E cosa ci dobbiamo aspettare? Abbiamo rivolto 5 domande ... (quotidiano)

Roma, 26 febbraio 2024 – L’ Influenza aviaria trovata in Antartide , per la prima volta . Dopo che nei mesi scorsi aveva fatto sporadiche apparizioni nelle ... (quotidiano)

Un rapporto della The Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) ha evidenziato l'impatto catastrofico dell'influenza aviaria H5N1 (HAPAI) sugli uccelli ... (fanpage)