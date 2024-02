Galatime atto II il libro di Petra Carsetti e Carlo Cambi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) Arezzo, 27 febbraio 2024 – Sarà presentato venerdì 1 marzo alle 17 nella Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo il volume "II" di. Il manuale dell’exactitude, il racconto della vita come palcoscenico d’eleganza. La traduzione di exactitude è un’approssimazione per difetto ché in realtà significa attitudine e precisione, o se si preferisce modo appropriato. Ecco persecondo si parte da lì: dalla necessità di eliminare dalla tavola la volgarità di apparecchiature approssimative, di esaltare il valore delle pietanze con contenitori acconci, di restituire alla degustazione dei vini il tono “liturgico”, di avvolgere il piacere del cibo, la ritualità del convivio in una morbida sciarpa di cachemire e ...