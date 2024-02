Sabrina Ferilli | “Ecco perché non ho avuto figli”

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Dopo il successo della prima puntata di “Gloria” che ha registrato il 23% di share,è stata ospite a “Domenica In”. Da Mara Venier l’attrice ha commentato il successo della serie tv che la vede recitare al fianco di Massimo Ghini, dedicata al mondo dello spettacolo, ma ha anche svelato qualcosa del suo privato: dalla famiglia di origine al rapporto con il compagno Flavio Cattaneo. La coppia non ha, un tema su cui anche in passatosi era espressa. Leggi anche:: età, vita privata, marito, carriera e curiosità sull’attrice romana Su «Gloria», in onda stasera, lunedì 26 febbraio, su Rai 1,ha detto: «Questa è una fiction molto ...