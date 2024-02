Caso Ollari | la verità su Alessandra nell’autopsia | ecco cosa si cerca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Parma, 27 febbraio 2024 – Sarà l’autopsia disposta dalla procura ad accertare le cause della morte di, la 53enne di cui non si avevano più notizie dal 29 giugno e il cui corpo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione il 3 febbraio scorso in via Sidoli, a Parma. Il cadavere è stato rinvenuto in un’area verde incolta adiacente la strada, sotto al muro esterno di un edificio e a pochi chilometri dall’abitazione della donna: a notarlo tra la fitta vegetazione un uomo mentre passeggiava con il proprio cane, e che ha immediatamente allertato le autorità. Ritrovamento che ha scioccato i residenti della zona, mai resisi conto della presenza di un corpo a così poca distanza dalle abitazioni. A denunciare la scomparsa della 53enne originaria di Calestano era stato il compagno Ermete Piroli, che si era presentato in caserma la ...