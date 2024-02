Spagnoli Megara vincono 'Una Voce per San Marino', Bertè seconda

(Di domenica 25 febbraio 2024) I, gruppo rock nato a Madrid nel 2015, hanno vinto con il brano '11.11' la terza edizione del festival Unaper Sane parteciperanno per la Repubblica del Titano alla prossima edizione dell'Eurovision Song Contest in programma a Malmoe, in Svezia, dal 7 all'11 maggio, dove l'Italia sarà rappresentata da Angelina Mango, trionfatrice a Sanremo."per un soffio" - così è stato riferito dal palco - Loredana, grande favorita della vigilia con 'Pazza', terza la band picena La Rua con 'Il governo del cuore', realizzato con Dardust. La serata finale, in diretta tv e web dal Teatro Nuovo di Dogana, è stata presentata da Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto e gli artisti sono stati valutati da una giuria presieduta dal compositore e produttore discografico Celso Valli. ...

I Megara vincono a ‘Una voce per San Marino’ e conquistano un posto all’Eurovision: La band spagnola di alternative metal è arrivata prima con il brano ‘11:11’. Delusione per Loredana Bertè arrivata seconda alla quale è andato il premio della critica come a Sanremo ...msn

Eurovision 2024: per San Marino vincono i Megara, Bertè sconfitta: A proclamare come vincitori i Megara, capitanati dalla cantante Kenzy Loevett, è stata la giuria composta da Clarissa Martinelli, John Vignola, Steve Lyon, Anna Bischi Graziani e il presidente Celso ...rockol

I Megara hanno vinto ‘Una voce per San Marino’: È il gruppo spagnolo Megara a vincere Una voce per San Marino: i quattro voleranno in Svezia per rappresentare la repubblica alla prossima edizione dell’Eurovision. Al secondo posto Loredana Berté, ...rollingstone